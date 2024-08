Autonomia differenziata Visconti Ficei | Troppi limiti e dubbi alle imprese servono certezze

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) “L’delle Regioni, così come approntata, presenta numerose criticità che non fanno bene all’economia dell’Italia e del Sud in particolare. Sempre più a Roma si parla di voler attrarre investimenti stranieri ma sempre meno si mette gli imprenditori nelle condizioni di poter produrre ricchezza in tranquillità nel sistema italiano”. Lo afferma in una nota Antonio, presidente dell’Asi di Salerno e numero uno della Federazione italiana consorzi enti industrializzazione. Laha esaminato la materia attraverso uno studio che approfondisce l’argomento anche dal punto di vista economico. E sono emerse diverse criticità. A partire dalla difficoltà della determinazione dei Lep (Livelli Essenziali di Prestazione), il loro finanziamento.