Arrestati due arbitri di Dinamo Kiev-Rangers | ubriachi per strada hanno rubato un cartello stradale

(Di martedì 6 agosto 2024) Duepolacchi, Bartosz e Tomasz, sono statia Lublino alla vigilia della partita di qualificazione alla Champions League tra Dynamo. I due, che avrebbero dovuto partecipare come Var e Avar, sono stati trovatiin piena notte e fermati dalla polizia dopo averunle. Secondo TVPSPORT.PL, l’incidente è avvenuto intorno all’1:43 di notte quando i due, accompagnati da un’altra persona, sono stati sorpresi mentre rubavano ile si dirigevano verso un centro commerciale nel centro della città per nascondersi.Leggi anche: Olimpiadi, Francia-Argentina di calcio finisce in rissa: il video degli scontri La polizia li hacon l’accusa di furto ai danni delle infrastruttureli e li ha subito collocati in un centro di recupero.