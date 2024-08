Traffico Roma del 05-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione bravi rallentamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla Casilina e l’ardeatina a causa delintenso fine su percorsi urbani la 24Teramo perintenso tra via Fiorentini e la tangenziale est lavori in corso sulla via Pontina che rallentano la circolazione te Strampelli e via Ardeatina in direzione sotto in questa mattina è per tutto il mese di agosto e lavori di posatura in via Gregorio VII pertanto di volta in volta verrà restituita una riduzione di carreggiata nei tratti interessati dagli interventi al Palatino per lavori in via di San Teodoro tra via dei fienili e vede cerchi questa direzione con ripercussioni alla viabilità anche lungo le vie adiacenti da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...