Scamacca esito infortunio fa paura | niente Inter-Atalanta e non solo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gianlucagetta nello sconforto la Dea: l’attaccante subisce un grave. L’degli esami indica un lungo stop. Dunque,ma non. TEGOLA – In casa bergamasca arrivano spiacevoli notizie legate alle condizioni fisiche di Gianluca. Nel tardo pomeriggio di ieri l’attaccante ha subito unmentre disputava insieme ai suoi compagni dell’un amichevole contro il Parma. Le immagini dell’incidente sul campo e la reazione del calciatore, poi uscito dal terreno di gioco sorretto dallo staff medico, hanno subito procurato cattive sensazioni . Effettivamente, l’degli esami a cuisi è subito sottoposto non fanno che confermare le preoccupazioni.