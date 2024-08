Parigi 2024 tiro a segno Spinella sesto nella pistola 25m | oro alla Cina con Li

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Massimoha chiuso alposto la finale della25 metri dialle Olimpiadi di. Una finale compromessaprima serie per il 25enne calabrese, con un 1/5 che rende complicata la rimonta. Dopo un 3/5seconda serie arriva una terza serie perfetta da 5/5, maquarta serie un’indecisione vale il mancato conteggio di ben due bersagli, con un altro 1/5 che vede l’italiano primo eliminato con 10 punti. La medaglia d’oro vacon Li Yuehong che nelle ultime quattro serie fa due 4/5 e due 5/5 passando in testa e chiudendo con 32 punti e un margine di 7 sul sudcoreano Yeongjae Cho a 25, mentre l’altro cinese Xinjie Wang chiude terzo a 23 dopo aver vinto lo shoot-off (per 3/5 contro 2/5) contro il tedesco Florian Peter, che dopo un’ottima gara “spreca” tutto nell’ultima serie con un 2/5.