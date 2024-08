Parigi 2024 atletica Mei sulla 5000m | Mi sembrerebbe strano se il Kenya vincesse il ricorso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Stefano Mei, presidente della Fidal, commenta ai microfoni di Sky Sport ladi. Nadia Battocletti “ha fatto una gara che difficilmente si vede fare a un’atleta europea, e sul campo è arrivata quarta. Però a due giri dalla fine l’atleta keniana e l’etiope hanno dato vita a una lotta per 30-40 metri“. Suldopo la squalifica: “Io mi atterrò a quello che dirà la camera d’appello, perché c’è unin corso, ma abbiamo visto squalificare atleti perché toccano la spalla dell’avversario, e qui in mondovisione si è visto che si sono ‘menate’ per 30-40 metri. Quando gareggiavo io succedevano queste cose, ma il nuovo corso e il trend degli ultimi anni dicono che è un’azione da squalificare. Miche fosse dato ragione aldel“, ha aggiunto Mei.