Ostia vende alcol oltre l’orario consentito | multato un minimarket

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 – Sono50 i locali pubblici e attività commerciali in cui sono state rilevate diverse irregolarità amministrative, nel corso delle verifiche eseguite dalla Polizia Locale di Roma Capitale in questo fine settimana. Tra i principali illeciti la musica ad alto volume, maggiori occupazioni di suolo pubblico, irregolare trattazione di rifiuti e mancato rispetto degli orari di chiusura. Sono 13 isanzionati, perché apertie alcuni intenti are bevandeiche, in particolare nelle zone die del VI Municipio. Quattrodici tra affittacamere, b&b e ostelli sono stati controllati e alcuni sanzionati perché privi di autorizzazioni o anomalie amministrative, per un totale di20 mila euro di verbali.