Ondata di caldo in Italia | temperature vicine ai 40 gradi fino a Ferragosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un’dieccezionale sta investendo l’, conche rimarrannoai 40. Gli esperti meteorologi prevedono picchi estremi in diverse regioni, portando disagi e aumentando il rischio di colpi di calore tra la popolazione. Secondo le previsioni, le zone più colpite saranno le regioni del sud, ma anche il centro-nord non sarà risparmiato da questo fenomeno meteorologico. Le autorità raccomandano di evitare l’esposizione al sole durante le ore più calde della giornata e di mantenersi idratati.Leelevate stanno già causando disagi significativi, con un aumento dei ricoveri ospedalieri per problemi legati al. Gli agricoltori sono in allerta per possibili danni alle colture, mentre nelle città si intensificano le misure per assistere le persone più vulnerabili.