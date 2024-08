Olimpiadi Simone Consonni in semifinale | il quartetto italiano passa con il quarto tempo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Parigi. Obiettivo raggiunto, con un piccolo brivido.approda inalledi Parigi nell’inseguimento a squadre. Al velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines il, formato (oltre al ciclista bergamasco) da Francesco Lamon, Jonathan Milan e Filippo Ganna, ha ottenuto l’accesso al penultimo atto di disciplina ai giochi francesi, facendo registrare in rimonta ile ultimoutile (3:44.351). Una prestazione gestita dal team tricolore, probabilmente senza spingere in modo esagerato. I quattro sono i campioni olimpici in carica: a Tokyo una rimonta indimenticabile regalò l’oro al bel paese con undi 3:42.032. Dopo le 19 di domani (martedì 6 agosto)e compagni sfideranno l’Australia, che ha fatto registrato il miglior crono (3:42.958): la finale è in programma è in programma mercoledì (7 agosto) dopo le 18.