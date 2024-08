Olimpiadi 2024 Imane Khelif rompe il silenzio dopo la bufera dei giorni scorsi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 5 agosto 2024) La pugile intersex algerinale tante polemiche che hanno circondato la sua partecipazione alledi Parigi, ha rotto ilper sfogarsi contro il bullismo da lei subito. “Basta -ha detto- Ha conseguenze devastanti e può distruggere le persone“ Leggi anche:choc, il campione italiano beccato a dormire in strada Leggi anche: Gianmarco Tamberi in ospedale: ore d’ansia per il campione italiano Le polemiche deiGiovedì primo agosto è stato il giorno dell’incontro tra le pugilie Angela Carini. Il match, valevole per gli ottavi di finale dei pesi welter (69kg) della categoria femminile ai Giochi Olimpici di Parigi, ha avuto i riflettori puntati non solo sull’incontro.