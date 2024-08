Nuoto artistico l’Italia comincia bene | azzurre terze nel tecnico della prova olimpica a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una bella Italia in questa prima giornata delalle Olimpiadi di Parigi 2024. All’Aquatics Centre si è dato il via alle danze in vasca e il tutto èto dalla routine tecnica riservata alle. Ricordiamo, come da regolamento, che si attribuiranno le medaglie ai team sulla basesomma dei punti del, del libero eroutine acrobatica. Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, il capitano Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino hanno presentato il temaDisco Dance, già esibito nei Mondiali di Doha con cui leavevano concluso al quinto posto, ma i coefficienti erano stati più bassi di quelli delle principali avversarie. Di conseguenza, si è lavorato per elevare tali punteggi.