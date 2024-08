Marilyn Monroe ispira la collezione estiva con i suoi costumi da bagno iconici

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 5 agosto 2024) Life&People.it Qualunque abito vestisse, assecondava perfettamente le sue forme sinuose: le accarezzava senza costringerle, le valorizzava senza nasconderle. Divina, prorompente, ammaliante:indossava con disinvoltura capi haute couture ed un abbigliamento più casual, trasformando ogni outfit in un look iconico, corredato di pose estremamente sensuali. Persino nel tempo libero eccelleva nella scelta deidae degli accessori da mare, come testimoniano celebri scatti. Molti modelli beachware presenti nelle collezioni estive 2024 rievocano forma, struttura e dettagli dei meravigliosidi. Intero o due pezzi: una continua citazione al glamour anni Cinquanta Una delle prime immagini ritrae la modella statunitense sorridente e con boccoli ramati a poca distanza dalle onde.