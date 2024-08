Lotta i risultati della prima giornata alle Olimpiadi Il cubano Lopez in finale a 41 anni nella greco-romana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Va ufficialmente in archivio laai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi, sulle materassine del Grand Palais Éphémère, si sono disputate le eliminatorie di tre categorie di peso: 68 kg femminile, 60 e 130 kg. Definiti dunque i protagonisti delle finali per l’oro ed i tabelloni dei ripescaggi per il bronzo, che andranno in scena domani. Partiamo dai pesi massimi, in cui il 41enneMijaín López Núñez ha dimostrato di essere ancora nell’elite globalespecialità raggiungendo inil cileno Yasmani Acosta Fernandez e portandosi ad una sola vittoria da uno storico quinto titolo olimpico individuale consecutivo (filotto cominciato a Pechino 2008).