K2 La gloria e il segreto il documentario che cuce insieme tre storie sulla drammatica conquista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sono proprio fortunati quelli di Focus. Hanno in palinsesto un bel, realizzato dalla redazione sportiva Mediaset, che va in onda nella prima serata del 31 luglio visto che quella è la data in cui ricorre il 70esimo anniversario delladel K2. Poi nei giorni successivi sono previste repliche in continuazione. E qui scatta la fortuna, perché dal 1° agosto tutta l’attenzione di media e social si concentraquerelle della pugile algerina alle Olimpiadi e della rinuncia a combattere da parte dell’avversaria italiana, immediatamente adottata dalla destra italiana di governo. Che c’entra?, diranno i miei venticinque lettori. C’entra, c’entra, se avete un po’ di pazienza. Perché il, che si intitola K2 Lae iltre, tre letture della grande eimpresa. La prima è quella affidata alle parole di Giuseppe Cederna.