Casa al mare vendite in crescita del +26% | dove si fanno gli affari migliori

(Di lunedì 5 agosto 2024) Comprare unaalresta il sogno di molti italiani: l’andamento del mercato immobiliare dimostra come le compradi abitazioni nelle località marittime sono cresciute in media del +26,3% dal 2019 al 2023. Si tratta di un dato significativo, se rapportato all’andamento del mattone in generale che nello stesso quadriennio ha mostrato una flessione del -9,2% in 8 città metropolitane della Penisola. L’analisi è stata effettuata da Abitare Co. La regione più gettonata è la Sardegna che guida la classifica con uno scatto in avanti del +64,5%. Seguono la Basilicata (+59,2%), la Sicilia (+34,7%) e la Puglia (+30,3%). La classifica continua con altre regioni dal saldo positivo: Emilia-Romagna (+20,7%), Liguria (+17,6%), Toscana (+15,5%) e Veneto (+14,8%).