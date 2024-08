Caccia al bomber settimana chiave Cutolo cerca attaccante e terzino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lache si apre potrebbe essere quella decisiva per l’assalto all’. Di fatto l’ultimo tassello che manca ad una rosa già competitiva così, come sottolineato da Troise dopo il test con la Lodigiani. Ecco spiegato perchè la data di domenica 11 agosto, primo turno di Coppa Italia, indicata originariamente dal dscome termine per portare in rosa la punta è poi slittata. Inutile prendere un calciatore solo per una questione numerica: l’Arezzo vuole alzare l’asticella. Ecco quindi che è nata l’idea di aspettare l’occasione giusta dopo che altri profili accostati al Cavallino o sono tramontati o hanno scelto altro lidi.