Beach Volley amarezza per Nicolai Cottafava Gli azzurri si arrendono agli ottavi e salutano le Olimpiadi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Finisceil sogno di una meda per Paoloe Samule. La coppia azzurra saluta le2024 diarrendendosi piuttosto nettamenteamericani Miles Partain e Andrew Benesh, che si impongono con un secco e rotondo 2-0 (21-17 21-18). Giornata no per gli italiani, autori forse della peggior partita di tutta la rassegna a Cinque Cerchi, proprio quando serviva l’opposto per continuare la corsa.è sembrato spento, pagando probabilmente dazio per la giovane età e la poca esperienza. Alla prima partecipazione olimpica, l’azzurro, ha giocato una partita nettamente al di sotto delle aspettative, con troppi errori di scelta e tecnici, soprattutto al servizio e in attacco.