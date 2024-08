WWE | Problemi al debutto per la Ref Cam Seth Rollins la lancia via durante Summerslam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 4 agosto 2024) La WWE del dopo McMahon sperimenta, e non poco. Non solo grafiche, nuova regia e via dicendo, visto che ieri notte ha debuttato anche la Ref Cam, una microcamera sul petto degli arbitri per consentire di vedere l’azione (molto spesso più i replay per il momento) dal punto di vista dei direttori di gara. E proprio lo Special Guest Referee di ieri notte ha però avuto più di qualche problema con questa novità in casa WWE. Cade la batteria,decide di togliersi la cam. I dettagliil concitato scontro tra CM Punk e Drew McIntyre, che come ben sapete è stato arbitrato da, quest’ultimo ha dovuto togliersi la Ref Cam di dosso dopo che la batteria di quest’ultima è caduta, sfilandosi. Il Visionary ha così deciso, di sua spontanea volontà, di togliersi la microcamera, continuando l’incontro come previsto per evitare di creare disguidi a sé o agli altri.