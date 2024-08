Studente universitario curato per una grave scottatura solare muore per 25 minuti poi la scoperta sorprendente | ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Una vicenda incredibile, a tratti miracolosa. Loinglese di vent’anni Charlie Vincent è volato in America, nel New Hampshire, lo scorso giugno per lavorare in un campo estivo per insegnare canoa ai bimbi. Il suo primo giorno di lavoro però, forse aveva dimenticato di mettere la protezione, ha avuto una ustione di secondo grado alle gambe. Subito la corsa in ospedale, dove i medici hanno riscontrato unainfezione polmonare ed è stato mandato in sala operatoria. In quel momento però il povero Charlie ha avuto un ictus che ha fermato il suo cuore per 25. Dai controlli immediati si è visto che c’era una patologia cardiaca, mai diagnosticata prima, allo. Infatti il ragazzo era affetto da cardiomegalia, ossia l’aumento del volume del cuore, dovuto all’aumento dello spessore delle sue pareti o alla dilatazione delle sue cavità.