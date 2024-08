Strage Bologna | Schlein ' Mollicone inadeguato cosa aspetta Meloni a prendere distanze?'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - “Ci voleva uno come, dopo due giorni del solito vittimismo di Giorgia, per confermare che nel suo partito c'è chi tenta di riscrivere la storia negando le responsabilità dei neofascisti accertate dalle sentenze". Così la segretaria del Pd, Elly. "È molto grave che in questa triste giornata, a 50 anni dallaneofascista dell'Italicus, dai banchi istituzionali della destra di governo vi sia ancora il tentativo di inquinare la memoria di quella stagione mettendo in discussione le sentenze sue criticando la magistratura.ledalle gravissime parole di, che si dimostra del tuttoa presiedere la Commissione Cultura? Farà prevalere anche stavolta la ragion di partito?”.