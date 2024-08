Serie C Putzolu a Sesto Oggi Angellotti sfida la Giana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024)SAN GIOVANNI (Milano)e Proin campo questa mattina, alle ore 10.30, al comunale di Cassina de’ Pecchi (ingresso libero). I sestesi, ieri, hanno ufficializzato l’ultimo acquisto: Tommaso, centrocampista, 25 anni, 31 presenze con 4 gol e 2 assist la scorsa stagione con il Serravezza. Pitzolu arriva a stretto giro di vite dopo Enrico Rossi: il difensore, classe 2001, è reduce da tre stagioni diC con le casacche di Alessandria, San Donato Tavernelle e Lecco.(nella foto) e Chiappella si ritroveranno in panchina da avversari, dopo aver giocato insieme nella, in Promozione, nel 2011/2012: i biancazzurri avevano iniziato proprio da lì la scalata che in tre stagioni li aveva portari per la prima volta nel professionismo.