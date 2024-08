Sanità emergenza continua I comitati tornano in piazza | Manifestiamo contro i tagli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Iin difesa della salute ad un anno di distanza dalla fiaccolata in difesa del Monoblocco scenderanno di nuovo in. E proprio come lo scorso anno lo faranno il 18 agosto. Una nuova protesta proclamata da Comitato Salute Pubblica Massa Carrara, ComitatoPubblica Versilia e Massa Carrara, Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara, Associazione Mycelium Aps e Movimento Lunezia. "A un anno di distanza lo stato di salute della nostraè andato peggiorando inesorabilmente a causa dei brutali colpi di maglio inferti dalla Regione – scrivono dai–, dall’Asl Nord-ovest, di concerto coi sindaci e dai sindacati ‘fedeli alla linea’.