Piccinini si toglie lo sfizio di segnare all’Inter

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Giornata da ricordare per Gabriele. Il classe 2001, nativo di Scandiano, ha realizzato il gol del provvisorio vantaggio del Pisa nell’amichevole contro i campioni d’Italia dell’Inter, colpendo in pieno recupero del primo tempo con un perfetto inserimento sul secondo palo, ribadendo in rete la sfera che aveva incocciato contro il palo: poco importa che poi i nerazzurri abbiano pareggiato, in pieno recupero, con Bisseck, perché la soddisfazione per una rete prestigiosa rimane. Puntuale, è arrivato il suo commento sui social: "Indelebile", a dimostrazione di una gioia che resterà a lungo nella sua memoria.