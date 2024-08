LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | quarta serie pulita per Bartolomei ora Bacosi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:06 Parte ladi Diana10:05 Adesso è il turno di Dianache, come svelato ieri, ha sparato nella prima giornata di competizioni non al massimo della forma, reduce da due giorni di febbre alta. 10:03 25/25.per Martinache non tradisce le aspettative. Non si può fare altro se non centrare tutti i piattelli. 10:01 Altri due errori per Jang: la sudcoreana sbaglia anche il ventesimo e il ventiduesimo piattello. Ora sono 6 gli errori complessivi. Arriva il primo colpo vuoto dellaanche per Victoria Laon (ventesimo piattello). Sei errori complessivi per lei. Martina rosicchia qualcosa 9:59 20/20 intanto per Martina, ora gli ultimi cinque piattelli 9:54 Sbaglia intanto la sudcoreana Jang. Il piattello mancato è il dodicesimo: si tratta del quinto errore complessivo.