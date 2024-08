Fermi tutti Ceccon non ci sta | dopo l’oro ha detto basta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 4 agosto 2024) Furia Thomas, questo gioco non gli piace: così il nuotatore ha cercato di metterea tacere a mezzo social. In 7 giorni è passato dall’avere 125mila follower a vantare una platea composta da 500mila persone. Un balzo in avanti niente male per Thomas, che ai Giochi di Parigi 2024 si è assicurato la medaglia d’oro nei 100 metri dorso. Tanto si è parlato di lui nei giorni scorsi, e non solo, a dire la verità, per le sue imprese sportive. Thomasha rivolto una “preghiera” ai suoi follower (LaPresse) – Ilveggente.itSi è ironizzato un bel po’ anche sul suo modo di fare, che gli è valso sui social network l’analogia con lo chef, esperto anche di hotellerie, Bruno Barbieri. Questo perché, tra una gara e l’altra, il giovane nuotatore vicentino ha polemizzato, giustamente, sulle condizioni, a quanto pare ben poco idilliache, del villaggio olimpico.