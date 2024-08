Day-9 Parigi 2024 | Errani e Paolini scrivono la storia Paltrinieri un gigante Jacobs a testa alta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) E’ un day-9 esnte che si chiude con una piccola amarezza serale quello che chiude la settimana ae apre le danze per il rush finale. Sarae Jasminehanno scritto ladel tennis e in realtà dello sport italiano, conquistando la prima medaglia d’oro dellain questa disciplina, un giorno dopo il bronzo di Lorenzo Musetti a un secolo dall’unico podio azzurro di De Morpurgo. Un doppio femminile da brividi, composto da una delle giocatrici più forti del circuito in singolare allo stato attuale, finalista perdente negli ultimi due Slam, e dalla leggenda bolognese, che con questo oro ha ora realizzato il career Golden Slam in doppio, avendo vinto tutti e quattro gli Slam in coppia e ora anche i Giochi.