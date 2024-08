Coppa Italia 2024 2025 | Tribuzzi fa volare l’Avellino Juve Stabia battuta 3-1 nel preliminare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024)batte lanella sfida valida per il turnodi: una vittoria per 3-1 che permette ai Lupi di passare al primo turno, dove affronteranno l’Udinese. Immediato il vantaggio dei padroni di casa che passano in vantaggio già al 3? con, che batte Matosevic dopo aver sfruttato un errore di Mignanelli. Lareagisce con Romeo, che trova la risposta di Iannarilli, ma l’estremo difensore della squadra di casa non può nulla al 22? sul colpo di testa di Piscopo su assist di Mussolini. Gli ospiti provano a sfruttare il momento positivo, ma Iannarilli para su Pierobon. Nel recupero del primo tempo, Frascatore firma il 2-1 su cross di Liotti da punizione. A inizio ripresa, ancora Iannarilli protagonista con una gran parata sul tap-in tentato da Romeo.