Coltiviamo il grano a mille metri di quota

(Di domenica 4 agosto 2024) "Fra i pochi agricoltori rimasti in montagna, la nostra azienda agricola credo sia stata l’unica che, sfidando le avversità meteorologiche, l’autunno scorso ha seminato per la prima voltaduro a oltre idi. Un vero successo, lo ripeteremo quest’anno". Così il contitolare dell’Azienda agricola Giuseppe Amedei detto ‘Pelo’, con sede a Canova di Ramiseto, in comune di Ventasso. È un’azienda storica che supera la quarta generazione (Amedei Guido, Sergio, Giuseppe e Christian) e che, da padre in figlio, non ha mai abbandonato l’attività agricola, ovviamente seguendo le nuove tecnologie come l’utilizzo della mietitrebbia che cancella la tradizione della mietitura e della festa della trebbiatura.