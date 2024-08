Chiedeva l’elemosina a 8 anni bimba rom affidata alla madre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle attività a tutela delle fasce deboli come minori e anziani, il personale della Polizia Locale di Napoli della U.O. Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali, a seguito di segnalazione sul presunto sfruttamento di minori per l’accattonaggio, è intervenuto nel quartiere Vomero dove ha sorpreso una minore di8 che sotto la coercizione della nonna – entrambe sono di etnia rom-serba – mendicava per le strade della zona. La bambina è stata sottrattanonna che è stata deferita all’autorità giudiziaria ex comma 8 art. 600 e per resistenza a pubblico ufficiale; inoltre gli agenti, a seguito di approfondite indagini, hanno appurato che sulla stessa vi era una nota di rintraccio per irregolarità sul territorio nazionale.