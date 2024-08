Attacchi informatici sempre più cari per le aziende | uno solo costa quasi 5 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 4 agosto 2024) Nuovi dati hanno permesso di calcolare il costo per un azienda di un attacco informatico, in particolare di uno che comporta un furto di dati. In media, un impressa che finisce nel mirino degli hacker deve spenderediper riparare i danni subiti e ripristinare i propri sistemi. Nell’ultimo periodo l’Italia ha sviluppato investimenti molto significativi nell’ambito della sicurezza informatica. In due anni la spesa è cresciuta del 30%, trainata sia dal settore pubblico che dalle, che hanno iniziato a curare di più questo ambito proprio a causa degli altissimi costi degliQuantoun attacco informatico a un’azienda Ibm, famosa azienda informatica, ha pubblicato un report sul costo delle fughe di dati a causa deglinella prima parte del 2024.