Vigevano si spacciano per i legali di un parente e chiedono soldi agli anziani | denunciati due ventenni

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Contattavano telefonicamente le loro vittime spacciandosi per idi un loroche aveva provocato un incidente e chiedevano denaro, ma anche gioielli, da consegnare alla controparte per chiudere la questione. E lo stratagemma pare funzionasse molto bene. Dueresidenti nella provincia di Napoli sono statiper truffa aggravata e ricettazione dagenti del commissariato diche nel pomeriggio di ieri li hanno fermati per un controllo doppo averne notato l’atteggiamento sospetto. Una intuizione che si è rivelata azzeccata perché i dueavevano con loro numerosi oggetti d’oro dei quali non hanno saputo giustificare la provenienza. In un sacchetto nascosto sotto ad un sedile dell’auto, che avevano preso a noleggio, c’erano altri preziosi e una modica quantità di droga.