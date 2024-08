Traffico Roma del 03-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione rallentamenti sulla A24L’Aquila Tra la barriera diEst e a Castel Madama in direzione Teramo rallentamenti in uscita dalla capitale la Pontina da via di Vallerano Tor de’ Cenci in direzione Pomezia oggi per agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate fino alle 22 della sera e domani dalle 7 alle 22 Tu sapere lavori via al Palatino tra via San Teodoro via dei fienili via dei Cerchi modifiche alla viabilità anche lungo diverse vie della zona per quanto riguarda il trasporto oggi sabato 6 agosto per lavori sospeso il servizio della linea metro B B1 tra Castro Pretorio e Laurentina per l’intera giornata attivato pertanto un servizio bus sostitutivo regolare il servizio invece tra Castro e Rebibbia Jonio sulla linea metro a per lavori di rinnovo fino al 9 settembre ricordiamo è chiusa la ...