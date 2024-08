Si apre un super weekend alle Olimpiadi di Parigi con quattro finali da non perdere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopo la prima settimana dil'Italia resta salta all'ottavo posto del medagliere, con 5 ori, 8 argenti e 4 bronzi. Numeri che potrebbero benissimo variare già dalla mattina di oggi, sabato 3 agosto, dopo le prime gare. Le nostre giornate durante lesono lunghissime perché ci sono eventi in programma dalla mattina alla sera (da seguire in diretta in tv o in streaming): per conoscere i dettagli delle gare, divise per giorni e orario o per sport, si può consultare il sito ufficiale. Noi qui ne abbiamo selezionate alcune per voi. Il calendario dell'atletica Dopo la 20 chilometri di marcia, con Massimo Stano quarto e Antonella Palmisano costretta a ritirarsi, l'atletica leggera si è spostata all’interno dello Stade de France, dove sabato 3 agosto19.35 Leonardo Fabbri punterà alla medaglia nel getto del peso.