Può cambiare tutto anche Grillo archiviato | così Conte sta per ribaltare il Movimento

(Di sabato 3 agosto 2024) Te la do io la “rivoluzione”, si potrebbe dire, citando un programma degli anni Ottanta che lanciò Beppein tv (ere geologiche fa). Perché la “rivoluzione”, con sapiente appropriazione semantica di una parola che sempre fu del Garante, la promette, ora, Giuseppe. Proprio lui, l'avvocato che il M5S lanciò a Palazzo Chigi togliendolo dalla polvere dei faldoni. E dunque, per proprietà transitiva, chi gli si oppone () tifa per l'opposto: la conservazione, lo status quo, il vecchio. Insomma, si consuma l'eterna lotta della politica: i figli mangiano i padri, i nuovi rottamano i vecchi. Qui la categoria distintiva non è l'età, ma lo schema non cambia. E, ieri, si è rivissuto l'eterno rito del parricidio, questa volta in casa Cinquestelle.