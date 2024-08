La missione di Banchi | dare equilibrio alla Virtus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Una settimana senza tormentoni. Tra passaggi di proprietà che non si sono realizzati e annunci di mercato che tardavano ad arrivare, in casa dellaè arrivata un po’ di serenità. Quando non si gioca è abbastanza normale che siano gli altri aspetti a prendere il sopravvento, ma in questo modo è finito in secondo piano il fatto che l’ingaggio di Will Clyburn (nella foto Ciamillo) che è un vero colpo. Will si è definito il miglior ’tre’ d’Europa e in effetti se il suo albo d’oro vede una sola Eurolega conquistata, le cifre dicono sotto le Due Torri è arrivato un giocatore che fa la differenza. Il problema è che da quelle parti del roster la V nera ha già un cavallo di razza in grado di fare il bello e il cattivo tempo e la sfida principale di coach Lucasarà quella di far convivere Marco Belinelli con lo stesso Clyburn.