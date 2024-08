Il Borussia Dortmund completa l’acquisto di Couto dal Manchester City

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 3 agosto 2024) 2024-08-03 15:30:45 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Ilha confermato l’ingaggio del terzino Yan, in prestito per una stagione iniziale dal. Il nazionale brasiliano è arrivato alnel 2020 e non ha mai collezionato presenze in prima squadra, ma ha fatto una buona impressione in due prestiti al Girona, prima e dopo una stagione al Braga. Resterà alfino a giugno 2025 con l’obbligo di rendere permanente l’accordo per 25,3 milioni di sterline. ???-????? foto.twitter.com/0fk49SWk8O —(@BVB) 3 agosto 2024ha detto: “Per me è un sogno che si avvera. “Ilè un club speciale. Ogni bambino in Brasile sa quanto è grande questo club, conosce i tifosi ed è affascinato dal Muro Giallo.