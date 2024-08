CRC – Napoli-Girona Conte ha scelto | ecco la formazione Si replica col Modena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 3 agosto 2024) Antonioha deciso laper. Kvaratskhelia nel ruolo di 10, Raspadori unica punta. Le ultime dal ritiro. Antonioavrebbe ormailatitolare che questo pomeriggio, alle ore 18:30, scenderà in campo per affrontare gli spagnoli delallo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Questa sarà la terza amichevole degli azzurri in Abruzzo, dopo i match già vinti contro gli albanesi del KS Egnatia e i francesi dello Stade Brestois. Lascelta daperSecondo quanto rivelato da Radio CRC, emittente ufficiale del club azzurro: “Lache vedremo oggi sarà riproposta anche contro ilin Coppa Italia. In porta ci sarà Alex Meret, difeso da Giovanni Di Lorenzo (braccetto di destra) Amir Rrhamni (centrale) e Alessandro Buongiorno (braccetto di sinistra).