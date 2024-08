Causarano l’emozione del debutto | Andrea Sanna? Potrebbe esordire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) di Laura Valdesi SIENA Capitano della Selva, ad agosto ci sarà il: che effetto fa? "C’è emozione. Un vortice di passione che sale. Chi è nato in questa città non può che provare tali sensazioni. Io non intendo nasconderle". Anche se di momenti con il fiato sospeso e di grande impatto emotivo nella sua carriera, a partire dal calcio che conta, ne ha conosciuti. "Ho avuto la fortuna di svolgere un mestiere meraviglioso dove non è mancata l’adrenalina, non sto ad elencare i momenti. Ma il Palio prende l’anima". Dell’esperienza a tutto tondo maturata nel mondo sportivo d’eccellenza cosarisultare utile anche nel Palio? "Lo dico dopo il 16 agosto. Mi aspetta una sfilza di prime volte: la prima tratta, la prima scelta del fantino e via dicendo".