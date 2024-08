Vela Paesi Bassi in trionfo negli skiff 49erFX Beffate Svezia e Francia 5 posto finale per Germani Bertuzzi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sono iad aggiudicarsi la prima medaglia d’oro dellanelle acque di Marsiglia in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Erano le grandi favorite della vigilia nel doppio femminile, ma il percorso verso l’alloro a cinque cerchi si è rito decisamente più complicato del previsto per Odile Van Aanholt e Annette Duetz, che alla fine hanno potuto festeggiare il titolo olimpico per un paio di secondi dopo 13 regate complessive spalmate su 6 giorni. L’imbarcazione olandese, seconda in classifica generale prima della Medal Race odierna a punteggio doppio, ha agguantato una preziosa terza piazza parziale effettuando il sorpasso sulladi Sarah Steyaert/Charline Picon (bronzo, a causa del sestonella regata decisiva) e respingendo l’assalto delladi Vilma Bobeck/Rebecca Netzler.