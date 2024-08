The Batman nuovo spin-off in arrivo dopo la serie ‘The Penguin’

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scritto da The-off inla, Theha trasformato profondamente la percezione dei fan della DC. Nonostante l’istituzione di ununiverso scintillante, il pubblico continua ad essere affascinato dall’interpretazione diofferta da Matt Reeves. Questa curiosità verrà parzialmente soddisfatta con The Penguin, una-off che arriverà su Max nelle prossime settimane. Matt Reeves espande l’universo dicon nuovi-off oltre Il Pinguino Tuttavia, The Penguin non è l’unico progetto che Matt Reeves e il suo team stanno sviluppando. In una recente intervista con EW, è stato confermato che almeno un’altraè in fase di pianificazione per arricchire l’universo di The, con ulteriori idee in esplorazione mentre il franchise continua a crescere.