Sessant’anni di brindisi a Rimini | che storia il Rose & Crown Una sera qui Bruce Willis offrì da bere a tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Rod Stewart pretese il bis di fagioli, accompagnati da una fresca Guinness. “Sono buoni quasi quanto quelli che mi cucinava mia madre”, assicurò lui. E quellache capitò qui? “Si mise a offrire daalla troupe che era con lui e perfino ad alcuni clienti”. Ladelè un film che dura da 60 anni. Un film dove le star e le comparse si alternano felicemente. Era il 1964 quando, su intuizione del conte Peppino Perticari, un nobile appassionato di usi e costumi della Gran Bretagna, nasceva in questo angolo dellain pieno boom il primo ’british pub’ italiano. Da allora ilè diventato più di un semplice locale. Per tanti riminesi è una vera istituzione. Per gli inglesi e tanti turisti del Nord Europa, è una tappa obbligata dove ritrovare un ’pezzo’ di casa pure in vacanza.