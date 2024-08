Quali sono le regole duty free in Europa e come potrebbe cambiare il mercato

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Perché gli e-commerce cinesi riescono a vendere prodotti (anche se di dubbiatà,confermato da diversi report) a basso costo in? Cidei regimi fiscali – che, vista la dinamica e la portata di queste grandi piattaforme, di recente inserite anche nell’elenco delle VLOP che dovranno rispettare i paletti più stringenti del DSA europeo, posessere definite “agevolazioni” – che consentono a queste realtà di non dover applicare ai prodotti messi in vendita delle tasse relative all’importazione negli Stati membri. Ora che siamo sempre più vicini all’imposizione di alcuni dazi UE – anche se non ancora quantificati, ma sta già accadendo per le auto cinesi -, questo paradigma è destinato a. Cosìil