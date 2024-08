Parigi 2024 | medaglia sicura con Errani-Paolini nel doppio di tennis Quadarella in finale negli 800 sl

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - Arriva una storicanelalle Olimpiadi. A conquistarla Sarae Jasmineche accedono alladeldei Giochi di. Le azzurre hanno sconfitto la coppia ceca Karolina Muchova-Linda Noskova 6-3; 6-2. Domenica per le due atlete sarà oro o argento. Per ritrovare unaitaliana alle Olimpiadi, bisogna andare a1924: il 21 luglio di 100 anni fa Uberto de Morpurgo conquistò il bronzo dopo aver sconfitto il francese Jean Borotra. Nelladegli 800 stile libero c'è anche Simona, che vuole riscattarsi dopo l'amaro quarto posto nei 1500 stile libero. L'azzurra scenderà in acqua sabato alle 21,28 a 'La Defense Arena'. La nuotatrice romana ha concluso le batterie con il sesto crono, 8'20"89.