Parco Sant’Agostino ad ottobre il via ai lavori | nuova passeggiata panoramica nella parte nord

(Di venerdì 2 agosto 2024) Bergamo. È stato approvato in Giunta il progetto esecutivo della riqualificazione del, l’area verde in Città Alta compresa tra l’ex monastero, ora sede dell’Università degli Studi di Bergamo, e il sistema delle mura e dei bastioni risalenti alla seconda metà del XVI secolo. “Con i suoi 14.000 metri quadri ilriveste un ruolo fondamentare all’interno delle dinamiche urbane e dei servizi al cittadino in quanto unico spazio verde attrezzato di notevoli dimensioni in Città Alta – racconta l’assessora al Verde del Comune di Bergamo Oriana Ruzzini -. Oltre al benessere garantito dalla presenza del verde infatti, all’interno delè presente una piccola area giochi e un campo da basket attrattivi per un’utenza di tutte le età e in ogni stagione”.