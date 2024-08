Ormai gli atleti sono il mezzo per far passare la propria idea | cosa rivelano i Giochi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ieriaccadute alcune cose molto belle e certamente curiose che andiamo a riassumere in un amen: 1) L'Italia ha messo in saccoccia altri due ori. Non capita spesso. 2) L'Italia ha conquistato medaglie nelle rassegne olimpiche estive per il 26° giorno di fila tra Rio, Tokyo e Parigi. Mica pizza e fichi. 3) Glissimi Alice Bellandi (judo) e Giovanni De Gennaro (kayak) hanno vinto la pregiata medaglia a distanza di 20 minuti l'uno dall'altra. Era capitato in Giappone con Tamberi e Jacobs, che bellezza. 4) In più, questa volta, c'è che i dueentrambi di Roncadelle, ridente cittadina alle porte di Brescia di 9248 abitanti. Se non è una roba sorprendente questa, allora ditecelo voi. Tutto questo dovrebbe farci gioire moltissimo e, infatti, molti godono assai, ma mica tutti.