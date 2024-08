Milano | Comune via libera alla sperimentazione del taser per la polizia locale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 ago. (Adnkronos) - Sì all'adozione in via sperimentale delper ladi. Sono stati approvati oggi dGiunta comunale, su mandato del Consiglio, il regolamento e le linee guida tecnico operative condivise con Ats che consentiranno di dare il viadi questo strumento nei prossimi mesi. Sei iche verranno acquistati. La dotazione agli agenti sarà di due pistole elettriche per ciascun turno di servizio che verranno date solo ai reparti operativi che effettuano attività in strada. "Ci sembra un dispositivo adatto alle pattuglie in strada – ha commentato l'assessore comunalesicurezza Marco Granelli -. Vogliamo sempre più agenti in strada, e per questo stiamo assumendo, ma anche un Corpo più efficiente e in grado di rispondere ai bisogni della città esicurezza delle pattuglie stesse".