Forlì Pesaro e Fortitudo Che sfide con la Rinascita

(Di venerdì 2 agosto 2024) A bocca aperta. Il calendario di A2 genera nell’ambiente cestistico riminese incredulità ed entusiasmo. Il motivo? Dall’esordio, quello già noto con Udine del 29 settembre, alla fine di ottobre, Rbr sarà al Flaminio ogni domenica. Scherzi di un calendario che propone cinque delle prime sette partite in casa e le altre due, le uniche esterne, in turni infrasettimanali. Si comincia con Udine, poi trasferta a Piacenza e doppietta al Flaminio cone Urania. Poi Orzinuovi fuori e un uno-due Cividale –tra le mura amiche. Eccolo lì, il primo derby, e la data è già impressa nella testa del tifoso medio: 27 ottobre al Flaminio. "Qual è la prima cosa che ho guardato? Le date dei derby con, non lo nego – dice il direttore generale di Rbr, Davide Turci -. È un campionato bellissimo.