Avellino Basket ecco l’ala USA | ecco Jaren Michael Lewis

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiè un nuovo giocatore dell’. Questa la nota ufficiale della società irpina: “La S.S.è lieta di comunicare l’ingaggio del primo atleta statunitense della sua storia. Il club del presidente Giuseppe Lombardi ha raggiunto l’accordo per la stagione agonistica 2024/2025 con il giocatore statunitense. Ala di 201 centimetri, 98 kg nato il 25 novembre del 1996 ad Orlando, Florida. Dopo l’high-school con il Lake Highland Preparatory School si è trasferito all’Abilene Christian University in Texas. Terminati gli anni del Collegeinizia la carriera da professionista in Europa. Prima tappa Germania. Nel 2019/2020 indossa la casacca dei Wiha Panthers Schwenningen, seconda lega tedesca.