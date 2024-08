Addio a Gianni Assi macellaio di fiducia di Berlusconi e della Monza vip

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Era ildi. Ma anchefamiglia RovatiRottapharm *azienda farmaceutica),famiglia Colmar (abbigliamento sportivo), di tanti vip e gente comune. La sua macelleria, nel cuore del quartiere San Biagio, va avanti da 101 anni, anche se lui ci era entrato negli anni Sessanta e oggi è passata di mano. Giovanni Giulio, detto, classe 1939, era molto noto in città e infatti alle sue esequie la chiesa del Sacro Cuore di Triante era piena nonostante il mese di agosto. "Aveva iniziato da ragazzino come garzone e non si era più fermato - lo ricorda la figlia Monica, con la sorella maggiore Orietta e la moglie Marisa -: ci ha sempre insegnato l'attenzione e la cura per il cliente, bastava la parola".