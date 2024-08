Tutti i business dell' autore anti Meloni Contratto con Affari Tuoi in bilico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Telefoni bollenti a Viale Mazzini. Il postRiccardo Cassini, che sui social ha tentato una goffa ironia sulla figlia del Presidente del Consiglio, comincia a mietere le prime conseguenze. Voci qualificatea tv di Stato, parlano di «non ancora formalizzato» per la guida di. Non si capisce bene quale sia il motivo, se economico o, dopo questa vicenda, anche di opportunità. Di fatto Cassini era stato indicato comepersonale proprio del nuovo conduttore Stefano De Martino. La rete di Cassini, in ogni caso, pare più fitta di come possa sembrare. L'principale di Stefano De Martino, sarebbe socioa "Società per Autori", che su internet si autodefinisce come la prima agenzia per autori e scrittori.